Πιερία: Συνελήφθη εφοριακός που ζητούσε “φακελάκι” για να μη βεβαιώσει πρόστιμο

Ένας εφοριακός υπάλληλος στην Κεντρική Μακεδονία συνελήφθη με την κατηγορία του χρηματισμού.

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, υπάλληλος της ΔΟΥ Κατερίνης, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση – νόθευση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, η σύλληψη του υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ, τα οποία είχε απαιτήσει από αρτοποιό, επικαλούμενος την ύπαρξη δήθεν φορολογικού ελέγχου, προκειμένου να ματαιώσει τη διαδικασία για την επιβολή προστίμου.

Πέραν του προσημειωμένου ποσού, το οποίο μάλιστα κατά την αστυνομική επιχείρηση ο κατηγορούμενος απέρριψε, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο υπηρεσιακές στρογγυλές σφραγίδες, καθώς και μία ξιφολόγχη.

Μάλιστα, από την εξέλιξη της προανάκρισης, προέκυψε ότι, ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν συμμετέχει σε ελέγχους της Υπηρεσίας του τουλάχιστον την τελευταία τριετία και ανήκει στην διοικητική υποστήριξη και όχι στο τμήμα ελέγχων, ενώ στο παρελθόν φέρεται να έχει διατελέσει και πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου της Πιερίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα τόσο στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά τηλεφωνικά στα 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική χρέωση) ή στα 2314402640 και 2314402600 (για τη Βόρεια Ελλάδα) ή μέσω e-mail (δείτε εδώ αναλυτικά).