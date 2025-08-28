Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία με αφορμή τον γυμνισμό

Συμπλοκή ξέσπασε σε παραλία του Πηλίου επειδή δύο άτομα έκαναν γυμνισμό. Τρεις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Συμπλοκή σημειώθηκε σε παραλία του Νοτίου Πηλίου, μεταξύ λουόμενων που πιάστηκαν στα χέρια επειδή δύο εξ αυτών έκαναν γυμνισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η ένταση ξεκίνησε ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε βιαιοπραγία. Συγκεκριμένα, δύο άτομα φέρονται να κολυμπούσαν χωρίς μαγιό κι αυτό ενόχλησε έναν πατέρα που βρισκόταν στην παραλία μαζί με τα παιδιά και την οικογένειά του με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος καβγάς.

Η αστυνομία, που κλήθηκε από παρευρισκόμενους, προχώρησε στη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων τα οποία κατηγορούνται – μεταξύ άλλων – και για προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας, καθώς οι συμπεριφορές τους θεωρήθηκαν προκλητικές και αντίθετες με τη δημόσια τάξη.

Οι συλληφθέντες χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, όμως, η υπόθεση θα εκδικαστεί αύριο Παρασκευή.