Πότε κλείνουν την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”

Kλειστοί θα μείνουν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” από τις 15:30 την Πέμπτη.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη πραγματοποιείται συγκέντρωση στις 17:30 στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε το 2013 από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.