Πότε κλείνουν την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”

Πότε κλείνουν την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”
Kλειστοί θα μείνουν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” από τις 15:30 την Πέμπτη.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη πραγματοποιείται συγκέντρωση στις 17:30 στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε το 2013 από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

