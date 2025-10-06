Πότε θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο “Θεαγένειο” στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο έργο υποδομής της χώρας με μια εργολαβία στον χώρο της υγείας και ακόμα ένα έργο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ακόμα μια παράταση λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία πήρε, ο διαγωνισμός για ένα από τα μεγαλύτερα νέα έργα-ΣΔΙΤ της χώρας που αφορά στην ανέγερση του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Θεαγένειο”. Πιο συγκεκριμένα η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος που ήταν για την 30η Σεπτεμβρίου μετατέθηκε για τις 24 Οκτωβρίου. Ήταν η τρίτη κατά σειρά παράταση για το έργο.

Το έργο θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και φορέας υλοποίησης είναι το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”.

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ανέρχεται σε 434,68 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 350,55 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο έργο υποδομής της χώρας με μια εργολαβία στον χώρο της υγείας και ακόμα ένα έργο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Παίδων στο Φίλυρο με την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 360 μήνες (30 χρόνια) εκ των οποίων τα περίπου 3 πρώτα θα αφορούν στην κατασκευή, ολοκλήρωση και εξοπλισμό του νέου νοσοκομείου

Το έργο αποτελεί Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών.

Θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και η προσφορά ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό).

Το αντικείμενο του Έργου, περιλαμβάνει την κατασκευή νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από τα κάτωθι: