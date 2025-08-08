Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός – ΤikToker για υπόθεση ναρκωτικών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από μαραθώνιες απολογίες, τόσο ο πρώην αστυνομικός και TikToker όσο και ο 22χρονος φίλος του που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός που συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών. Ο παραιτηθείς ένστολος ήταν γνωστός σε ευρύ κοινό, από τις κοινοποιήσεις βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok.

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος έχει συλληφθεί για την ίδια υπόθεση.

Ο αστυνομικός αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε «πλήρη άγνοια», υποστηρίζοντας πως δεν είχε αντιληφθεί πως ο φίλος του κατείχε ναρκωτικά.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Πώς παγιδεύτηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker

Ο πρώην αστυνομικός και γνωστός Tik-Toker αρχικά εμφανίστηκε ο ίδιος στο Εσωτερικών Υποθέσεων για να παραλάβει μία βεβαίωση ότι όσο ήταν αστυνομικός υπέβαλε κανονικά το Πόθεν Έσχες και εκεί οι αξιωματικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τον ενημέρωσαν πως εξελίσσεται έρευνα σε βάρος του κατόπιν πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών και θα ακολουθήσει κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Όταν έφτασαν εκεί, ο συνεργός του προσποιούμενος ότι ήταν στην τουαλέτα, πέταξε το σακουλάκι με την ποσότητα της κοκαΐνης (150-200 γραμμάρια) από το παράθυρο της τουαλέτας, όμως το είδαν οι αστυνομικοί και εντόπισαν το σακουλάκι στον ακάλυπτο απ’ όπου και το κατέσχεσαν και προχώρησαν στην σύλληψη και των δύο ανδρών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρώην αστυνομικός είχε έντονη παρουσία στα social media ως Tik-Toker, σχολιάζοντας διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Φέρεται, δε, να είναι και εκείνος που οδηγούσε το σπορ αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία τον περασμένο Απρίλιο στην Λ. Συγγρού, όπου είχε καταληφθεί να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε βραβευτεί από την Υπηρεσία του.