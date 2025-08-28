Ρέθυμνο: Συνελήφθη 54χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

Νέα φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης ανακάλυψαν οι αρχές στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνης. Συνελήφθη ένας 54χρονος και αναζητούνται δύο ακόμη.

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης.

Χθες, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν τρεις ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά 52 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως δύο μέτρων και εντοπίστηκε 54χρονος ημεδαπός, ο οποίος πραγματοποιούσε καλλιεργητικές εργασίες και συνελήφθη.

Φυτεία κάνναβης στο Ρέθυμνο ΕΡΤ

Από την έρευνα και προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή ακόμα δύο ημεδαπών ηλικίας 32 και 59 ετών, στη συγκεκριμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Κατασχέθηκαν δύο οχήματα και πλήθος αντικειμένων, πειστηρίων, για διερεύνηση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.