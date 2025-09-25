Ρόδος: Ο 25χρονος δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε για τροχαίο με αθλητή

Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση της καταδίκης του 25χρονου δολοφόνου της Ελένης Τοπαλούδη για το τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του αθλητή Χρήστου-Χραντ Κελετζιάν.

Ο 25χρονος, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, βρέθηκε ξανά στο εδώλιο, αυτήν τη φορά για το τροχαίο που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2018 και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού αθλητή πάλης Χρήστου-Χραντ Κελετζιάν.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό είχε λάβει αναβολή τον περασμένο Μάιο, ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα dimokratiki.gr, η υπόθεση εκδικάστηκε κανονικά, χθες Τετάρτη (24/9), επτά χρόνια μετά το τροχαίο.

Η παρουσία του 25χρονου στην αίθουσα του δικαστηρίου προσέλκυσε εκ νέου το ενδιαφέρον, καθώς κάθε αναφορά στο όνομά του συνδέεται άρρηκτα με τη φρικιαστική υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη. Το τροχαίο του 2018, αν και μικρότερης βαρύτητας, θεωρήθηκε ενδεικτικό της συμπεριφοράς του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου 2018, στον οικισμό Πεύκων στη Ρόδο. Ο τότε 18χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και σε επικίνδυνη θέση «σούζας». Η απερίσκεπτη αυτή κίνηση οδήγησε σε μετωπική σύγκρουση με μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 22χρονος αθλητής πάλης Χρήστος-Χραντ Κελετζιάν.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο αθλητής υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα ζυγωματικά και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στην Αθήνα, όπου και χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η επέμβαση υπήρξε κρίσιμη και τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Ωστόσο, το σοβαρότερο πλήγμα ήταν ότι η αθλητική του πορεία διεκόπη βίαια.

Η πρωτόδικη δίκη και οι ισχυρισμοί

Η υπόθεση έφθασε στο δικαστήριο, το οποίο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο έκρινε ότι οδηγούσε απρόσεκτα, χωρίς την απαραίτητη προσοχή και χωρίς κράνος, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πως δεν θυμόταν με σαφήνεια τα γεγονότα, προσπαθώντας να αποποιηθεί των ευθυνών.

Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα αν ο αθλητής φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, γεγονός που ωστόσο δεν στάθηκε ικανό να αναιρέσει την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του οδηγού.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου εξέτασε εκ νέου την υπόθεση. Ο συνήγορος υπεράσπισης κ. Χάρης Αμπράζης υπέβαλε ενστάσεις, επιδιώκοντας είτε την ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης είτε την ελάφρυνση της ποινής. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς.

Οι δικαστές έκριναν πως η πρωτόδικη απόφαση ήταν απολύτως ορθή και τεκμηριωμένη, καταλήγοντας στην επιβεβαίωση της ποινής φυλάκισης οκτώ μηνών.