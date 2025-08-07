Σε κάθε άκρη, η Ελλάδα στο πλευρό της Παλαιστίνης – Όλα τα καλέσματα αλληλεγγύης για την Κυριακή

Οι προγραμματισμένες, πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τις 10 Αυγούστου, με κύριο μήνυμα το τέλος της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Σε μαζικές κινητοποιήσεις καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις σε όλη τη χώρα την Κυριακή 10 Αυγούστου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό.

Οι συγκεντρώσεις έχουν ως βασικά αιτήματα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Το κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza για δράσεις αλληλεγγύης «σε κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό» συναντά ευρεία ανταπόκριση, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του, προετοιμάζοντας μια «τελική λύση» εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού.

Για την Κυριακή έχουν ήδη ανακοινωθεί καλέσματα σε πολλά μέρη της χώρας με το κεντρικό σύνθημα να είναι:

Σταματήστε τη γενοκτονία

ΟΧΙ στη συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ,

ΟΧΙ στο ΟΝΟΜΑ μας

Τα καλέσματα μέχρι στιγμής, ενώ καθημερινά ανακοινώνονται και νέες δράσεις:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, 19:00

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00

ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Οι ανακοινώσεις από το March to Gaza, από το BDS Greece και από την Παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος

Το κάλεσμα του March to Gaza για τις 10 Αυγούστου

Ο χάρτης γεμίζει σιγά σιγά για την ημέρα δράσης σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς και αυτά είναι τα πρώτα καλέσματα για την Κυριακή.

Σε κάθε νησί, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, θα στείλουμε την αλληλεγγύη μας στην Παλαιστίνη – Θα φωνάξουμε δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Ανεπιθύμητοι όσοι στηρίζουν την γενοκτονία».

Οργανωνόμαστε σε κάθε γωνιά της χώρας, την Κυριακή – Μπείτε στο κανάλι μας στο telegram για την ημέρα δράσης ή στείλτε μας μήνυμα και για άλλες συγκεντρώσεις.

10 Αυγούστου σε όλη τη χώρα αντηχεί:

NOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME

Αυτό το καλοκαίρι, όλα τα ματιά στρέφονται στη Γάζα και στον αγώνα της Παλαιστίνης για ζωή ενάντια στους βομβαρδισμούς και τη λιμοκτονία. Αυτό το καλοκαίρι, όπου βρισκόμαστε, παίρνουμε μαζί κεφίγιες, αυτοκόλλητα και παλαιστινιακές σημαίες και δίνουμε ραντεβού στις 10 Αυγούστου για να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα: ΝOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME. Κινητοποιούμαστε στα νησιά και σε κάθε τουριστικό προορισμό και φωνάζουμε δυνατά ότι στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης μέχρι τέλους.