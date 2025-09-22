Ελλάδα Μάγδα Φύσσα

Σε Μάγδα Φύσσα και Μαρία Καρυστινού το Βραβείο Ειρήνης “Νίκος Νικηφορίδης”

Τελετή απονομής το βραβείου Ειρήνης "Νίκος Νικηφορίδης"
Τελετή απονομής το βραβείου Ειρήνης "Νίκος Νικηφορίδης"

Δύο γυναίκες-σύμβολα, η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Καρυστιανού από την Ελλάδα και ο γερμανός αντιφασίστας Χέλμουτ Σολτζ, τιμήθηκαν φέτος με το Βραβείο Ειρήνης “Νίκος Νικηφορίδης”

Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» απονεμήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9), στη Μάγδα Φύσσα και τη Μαρία Καρυστιανού, ένα βραβείο το οποίο μοιράστηκαν με τον Γερμανό αντιφασίστα Χέλμουτ Σολτζ.

Η σχετική εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, με συντονίστρια την δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου.

Το βραβείο της Μαρίας Καρυστιανού παρέλαβε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγουτ, θύματος του δυστυχήματος.

 

Τελετή απονομής το βραβείου Ειρήνης "Νίκος Νικηφορίδης"

Στην απονομή παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» καθιερώθηκε το 2018 και έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα από την Ελλάδα στους:

  • Γιάννη Μπουτάρη
  • Ανδρέα Θεοφίλου και Νίκο Κιάο του «Συνδέσμου Μπέρτραντ Ράσσελ»
  • κίνηση «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» της Λέσβου και
  • Αλέξη Τσίπρα.

Από το εξωτερικό έχει απονεμηθεί:

  • στην ηγετική μορφή του ευρωπαϊκού αντιπυρηνικού κινήματος (END) Λουτσιάνα Καστελίνα,
  • στον πρώην δήμαρχο της Άγκυρας Μπουλέντ Τάνικ και
  • στους δύο πρωτεργάτες της επανένωσης της Κύπρου, Ελληνοκύπριο Γιώργο Λιασή και Τουρκοκύπρια Νεσέ Γιασίν.

 

