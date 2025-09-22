Σε Μάγδα Φύσσα και Μαρία Καρυστινού το Βραβείο Ειρήνης “Νίκος Νικηφορίδης”Διαβάζεται σε 3'
Δύο γυναίκες-σύμβολα, η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Καρυστιανού από την Ελλάδα και ο γερμανός αντιφασίστας Χέλμουτ Σολτζ, τιμήθηκαν φέτος με το Βραβείο Ειρήνης “Νίκος Νικηφορίδης”
- 22 Σεπτεμβρίου 2025 21:56
Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» απονεμήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9), στη Μάγδα Φύσσα και τη Μαρία Καρυστιανού, ένα βραβείο το οποίο μοιράστηκαν με τον Γερμανό αντιφασίστα Χέλμουτ Σολτζ.
Η σχετική εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, με συντονίστρια την δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου.
Το βραβείο της Μαρίας Καρυστιανού παρέλαβε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγουτ, θύματος του δυστυχήματος.
Στην απονομή παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» καθιερώθηκε το 2018 και έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα από την Ελλάδα στους:
- Γιάννη Μπουτάρη
- Ανδρέα Θεοφίλου και Νίκο Κιάο του «Συνδέσμου Μπέρτραντ Ράσσελ»
- κίνηση «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» της Λέσβου και
- Αλέξη Τσίπρα.
Από το εξωτερικό έχει απονεμηθεί:
- στην ηγετική μορφή του ευρωπαϊκού αντιπυρηνικού κινήματος (END) Λουτσιάνα Καστελίνα,
- στον πρώην δήμαρχο της Άγκυρας Μπουλέντ Τάνικ και
- στους δύο πρωτεργάτες της επανένωσης της Κύπρου, Ελληνοκύπριο Γιώργο Λιασή και Τουρκοκύπρια Νεσέ Γιασίν.