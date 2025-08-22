Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (23/08) – Χάρτης

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για το Σάββατο (23/08). Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 3.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για αύριο, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Ειδικότερα, κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα

Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Μαγνησία, Πιερία, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Έβρος, Χαλκιδικη΄& Άγιον Όρος

Κρήτη Π.Ε. Ρόδου, Κάρπαθο, Κάσο, Σποράδες, Σκύρο, νησιά Ιονίου

περιοχές Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδία, Λάρισα, Θεσπρωτία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.