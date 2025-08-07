Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσηνία

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη ΜεσσηνίαΔιαβάζεται σε 2'
Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Μεσσηνία.
- 07 Αυγούστου 2025 13:02
Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08), στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση, η οποία σύμφωνα με αναφορές ήταν μεγάλης διάρκειας, σημειώθηκε 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας, είναι «στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής το γεγονός. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία και η μετασεισμική δραστηριότητα δεν μας προβληματίζει μέχρι στιγμής. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται».