Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσηνία

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08), στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση, η οποία σύμφωνα με αναφορές ήταν μεγάλης διάρκειας, σημειώθηκε 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 23 χιλιόμετρα, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις γύρω περιοχές. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές. Κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος διενεργούν προληπτικά ελέγχους στις περιοχές γύρω από το επίκεντρο.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας, είναι «στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής το γεγονός. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία και η μετασεισμική δραστηριότητα δεν μας προβληματίζει μέχρι στιγμής. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται».