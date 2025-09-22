Σεισμός στο Άγιο Όρος: Σε εξέλιξη το φαινόμενο – Προβληματισμένοι οι σεισμολόγοι

Παρακολουθείται στενά από τους σεισμολόγους το φαινόμενο των αλλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων στο Άγιο Όρος. Πάνω από 1.000 σεισμοί από το 2024.

Προβληματισμό εκφράζουν οι επιστήμονες για τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Άγιο Όρος τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9).

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Δεν μας ανησυχεί αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι», τόνισε ο κ. Λέκκας γιατί όπως εξήγησε «η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις αρχές του 2024, περιλαμβάνει ως τώρα πάνω από 1.000 σεισμούς εκ των οποίων οι εννιά είναι μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ. Ο σημερινός είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν πριν από τρεις μήνες μεγέθους 5,2 Ρίχτερ».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» και τόνισε ότι αναμένουμε την εξέλιξη του.

«Φαίνεται ότι το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς έχει ακόμα ενέργεια μέσα του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο που να είναι πάνω από 5,2 Ρίχτερ», προσέθεσε.

Εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα «δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν είναι ένα ρήγμα, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια, είναι στον υποθαλάσσιο χώρο, μπαίνει και λίγο στον χερσαίο χώρο, αλλά είναι σε ένα ικανό βάθος και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε ουσιαστικά ποιες είναι οι διαστάσεις».

«Δεν μπορούμε να διερευνήσουμε τις προθέσεις της φύσης. Είναι φαινόμενα που προσεγγίζουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε ένα σύννεφο που έρχεται ή ένας άσχημος καιρός ή κάτι άλλο που να είναι άμεσα ορατό ώστε να κάνουμε ασφαλείς προγνώσεις. Ό,τι ξέρουμε, το ξέρουμε με βάση καταγραφές ενόργανες, οι οποίες πολλές φορές δεν αντιστοιχούν πολλές φορές στις εξελίξεις που υπάρχουν στο υπέδαφος και ερμηνεύομε με βάση αυτά που βλέπουμε στα σεισμογράμματα και στις άλλες καταγραφές», προσέθεσε.

«Θεωρώ ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με μικρά μεγέθη, αλλά δεν θα φτάσουμε σε σεισμούς πάνω από 5 βαθμούς ώστε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Αναμένουμε τη δραστηριότητα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.

Παράλληλα, η σεισμολόγος του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ Αρετή Πάνου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε για τον σεισμό στο Άγιο Όρος:

«Ο σεισμός είναι από τους μεγαλύτερους που καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε στενά για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ έχουν σημειωθεί κάποιες μετασεισμικές δονήσεις. Τις αναλύουμε και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί».

«Σεισμοί στην Ελλάδα γίνονται καθημερινά, το θέμα είναι να χτίζουμε γερές κατασκευές», επισημαίνει η κ. Πάνου.