“Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Α.Ε.”: Ιδρύθηκε ο νέος ΟΣΕ – Αυτή είναι η διοίκηση

Ο νέος φορέας “Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.” που συγχωνεύει ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, στοχεύει στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025, συνίσταται η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: