Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Πανόρμου

Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης από οργανώσεις και συλλογικότητες πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην Πανόρμου.

Κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Πανόρμου ενάντια στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται έξω από την ισραηλινή πρεσβεία για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς.

Στην κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης συμμετέχουν οργανώσεις και συλλογικότητες που στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό.

«Κλούβες» των ΜΑΤ καθώς και πολυάριθμες διμοιρίες έχουν κλείσει τον δρόμο και δεν επιτρέπουν στους διαδηλωτές να κινηθούν προς την Ισραηλινή πρεσβεία.

Σημειώνεται πως η συγκέντρωση έξω από την ισραηλινή πρεσβεία διοργανώθηκε από την Israel-Greece Friendship Association και βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 5 το απόγευμα.

​Η παρουσία της αστυνομίας πέριξ του κτιρίου της πρεσβείας είναι πολύ ισχυρή, με την Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.