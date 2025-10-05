Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla

Την στήριξή τους στους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla έδειξαν συλλογικότητες και οργανώσεις σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα.

Πορεία υποστήριξης προς τα συλληφθέντα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece. H πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου έφτασε στο Σύνταγμα.

Μάλιστα, οι διαδηλωτές σταμάτησαν μπροστά στην Βουλή όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Το “παρών” στην συγκέντρωση και την πορεία για τους ακτιβιστές του στολίσκου έδωσε και η Μάγδα Φύσσα.

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025. Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση των μελών της αποστολής Global Sumud Flotilla και στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τονίζεται ότι η αποστολή έχει υποστεί "εξαντλητικές και ασφυκτικές πιέσεις", ενώ διατηρεί "υψηλό ηθικό και αποφασιστικότητα". Παράλληλα, καταγγέλλονται οι "καθημερινές δολοφονίες παιδιών και οικογενειών στη Γάζα" από τους βομβαρδισμούς και την πείνα, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ ως "κράτος-τρομοκράτη". Η πορεία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον στόλο και εκτός από την Παλαιστίνη, η διαδήλωση εξέφρασε στήριξη στους γονείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Κυριακής, το υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε με ανακοίνωσή του πως οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται σε φυλακές του Ισραήλ μετά την σύλληψή τους θα επαναπατριστούν αύριο Δευτέρα.

Οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι και με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.