Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud FlotillaΔιαβάζεται σε 3'
Την στήριξή τους στους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla έδειξαν συλλογικότητες και οργανώσεις σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα.
- 05 Οκτωβρίου 2025 19:55
Πορεία υποστήριξης προς τα συλληφθέντα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece. H πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου έφτασε στο Σύνταγμα.
Μάλιστα, οι διαδηλωτές σταμάτησαν μπροστά στην Βουλή όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.
Το “παρών” στην συγκέντρωση και την πορεία για τους ακτιβιστές του στολίσκου έδωσε και η Μάγδα Φύσσα.
Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Κυριακής, το υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε με ανακοίνωσή του πως οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται σε φυλακές του Ισραήλ μετά την σύλληψή τους θα επαναπατριστούν αύριο Δευτέρα.
Οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι και με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.