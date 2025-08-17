Σύλληψη 21χρονου οπαδού για ληστρική επίθεση σε βάρος φιλάθλων στην Αθήνα

Συνελήφθη 21χρονος οπαδός για συμμετοχή σε ληστρική επίθεση σε βάρος δύο φιλάθλων στον Περισσό, μετά από αγώνα.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός οπαδός του Ολυμπιακού, για συμμετοχή σε ληστρική επίθεση που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, στον Περισσό, σε βάρος δύο φιλάθλων, της ΑΕΚ στον Περισσό, μετά τον αγώνα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, καθώς και από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων της δικογραφίας, προέκυψε ότι ο δράστης μαζί με δύο συνεργούς του, εμπλέκεται στην ανωτέρω επίθεση, κατά την οποία, με γροθιές και λακτίσματα, αφαίρεσαν από τον έναν φίλαθλο ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες χθες, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία του και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε όχημα, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ενδύματα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2 κάρτες SIM. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.