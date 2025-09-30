Σύλληψη 58χρονου για λαθρεμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων

Μετά από έρευνα εντός του καταστήματος του συλληφθέντος στην Ομόνοια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου, 237.435 ευρώ σε σακούλα και μηχανή καταμέτρησης χρημάτων

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη απογευματινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (24/09), στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 58χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και για νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα το οποίο εμπορεύεται λαθραία ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα εντός του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου, το χρηματικό ποσό των 237.435 ευρώ και μηχανή καταμέτρησης χρημάτων. Ο συλληφθείς, κινεζικής καταγωγής, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.