Συμμορία διαρρηκτών “χτυπούσε” σπίτια στην Βορειανατολική Αττική

Συνελήφθησαν από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. τρεις Κουβανοί που διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές από οικίες. Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεντέλης τρεις περιπτώσεις

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στα Μελίσσια και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεντέλης, τρεις Κουβανοί, ηλικίας 29 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες στις 28 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για εν εξελίξει διάρρηξη οικίας στην περιοχή των Μελισσίων.

Άμεσα κινήθηκαν προς την οικία όπου εντόπισαν έξω από την εν λόγω οικία, τους τρεις Κουβανούς και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή και μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεντέλης ενώ κατασχέθηκε και το όχημα με το οποίο είχαν μεταβεί στο σημείο, όπου εντοπίστηκαν εντός και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεντέλης, μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών οικιών σε Αφίδνες, Βαρνάβα και Ντράφι όπου οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό άνω των 30.000 ευρώ καθώς και πλήθος κοσμημάτων.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών καθώς προσέγγιζαν οικίες με οχήματα, τα οποία είχαν μισθωθεί από άλλους αλλοδαπούς, και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν μπαλκονόπορτες και παράθυρα οικιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.