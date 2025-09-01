Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από την Αθήνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό 17χρονης που εξαφανίστηκε από την Αθήνα. Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης από την περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, πρόκειται για την 17χρονη Μαρία – Φιλοθέη Ν., τα ίχνη της οποία αγνοούνται από το απόγευμα της 27ης Αυγούστου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 1/09/25, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Μαρία – Φιλοθέη Ν., 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ φούτερ μπλούζα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.