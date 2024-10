Συνέδριο Economist: H M. Καμμά παρουσίασε τα επιτεύγματα της Τήλου στην πράσινη μετάβαση

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Τήλος κατά το Συνέδριο του Economist για την Βιωσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα επιτεύγματα της Τήλου στους τομείς της πράσινης μετάβασης αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσίασε την Δευτέρα η Μαρία Καμμά στο συνέδριο του Economist για τη Βιωσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Δήμαρχος Τήλου τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η πράσινη μετάβαση αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για το μέλλον μας και ειδικά για τα μικρά νησιά, όπως η Τήλος. Η κλιματική κρίση επιδρά έντονα στα νησιωτικά οικοσυστήματα, και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ηγηθούμε στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Τήλο, αποδείξαμε ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Με το Tilos project, μετατρέψαμε το νησί μας στο πρώτο πράσινο νησί της Μεσογείου, με ένα πολυβραβευμένο έργο από την ΕΕ, ένα έργο που κατέστησε το νησί μας ενεργειακά αυτόνομο με ΑΠΕ και με αποθήκευση ενέργειας, μέσα από ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του HORAIZON 2020 για την κατασκευή ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Με πρωτοβουλίες όπως το “Just Go Zero Tilos,” καταφέραμε να γίνουμε το πρώτο νησί παγκοσμίως με μηδενικά απόβλητα, με ποσοστά ανακύκλωσης πάνω από 93% και με 100% εκτροπή από την ταφή απορριμμάτων για 3 χρόνια σχεδόν.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός στη δημιουργία και προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης αφού οι τοπικές πρωτοβουλίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη.

Οι φορείς της Τ.Α. έρχονται σε καθημερινή και άμεση επαφή με τον άνθρωπο και επιπλέον διαμορφώνουν και ορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό, τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο.

Οι ενέργειες με τις οποίες μπορεί πιστεύω να συμβάλει η Τ.Α. στη δημιουργία και ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης είναι: η εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών να κατανοήσουν την αξία και τα οφέλη της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, η διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση, κατανόηση οφέλους από την κυκλική οικονομία, η προώθηση πράσινων υποδομών αφού τα όμορφα πάρκα και οι κοινόχρηστοι χώροι ενισχύουν την περιβαλλοντική υπεύθυνη συμπεριφορά, η συνεργασία με τοπικές κοινότητες και φορείς μέσα από τα σχολεία τους συλλόγους τις επιχειρήσεις υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση, η υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών με δράσεις ηλεκτροκίνησης, χρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α., και τέλος και σημαντικότερο, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών που είναι η βάση όλων, ο κύριος μοχλός για την ολιστική επίτευξη των στόχων…

Το συνέδριο αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και για τον καθορισμό στρατηγικών που θα διασφαλίσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τα νησιά μας και τον πλανήτη συνολικά.