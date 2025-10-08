Συνελήφθη διεθνώς καταζητούμενος Τούρκος στη Μυτιλήνη για τρομοκρατία

Οι αρχές της Λέσβου προχώρησαν στη σύλληψη ενός Τούρκου για τον οποίο εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα.

Συνελήφθη την Τρίτη στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, 32χρονος Τούρκος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Συγκεκριμένα, το διεθνές ένταλμα είχε εκδοθεί από την χώρα του, για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είχε κάποια δραστηριότητα, παρά μόνο να είχε βρει καταφύγιο.