Συνελήφθη στην Αθήνα ο πρώην συγκάτοικος του 27χρονου Τούρκου εμπόρου όπλων

Στα χέρια των αρχών ο ο πρώην συγκάτοικος του 27χρονου Τούρκου εμπόρου όπλων που συνελήφθη στην Ξάνθη.

Συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, χθες το μεσημέρι στην Κυψέλη, ένας 25χρονος Τούρκος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας μετά τη σύλληψη 27χρονου Τούρκου σε περιοχή της Ξάνθης για κατοχή και διακίνηση όπλων, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 25 πιστόλια.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του ο 27χρονος, παλιότερα ζούσε στην Αθήνα και υπέδειξε στους αστυνομικούς την διεύθυνση της οικίας που διέμενε με ομοεθνή του.

Οι Αρχές αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν και εκεί έφοδο όπου εντόπισαν τον 25χρονο πρώην συγκάτοικό του, τον οποίο συνέλαβαν για τον νόμο περί ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, ενώ δεν βρέθηκαν τυχόν όπλα και δεν προέκυψε να εμπλέκεται στις δραστηριότητες του 27χρονου.

Σημειώνεται ότι, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να δεσμεύσουν τον 25χρονο, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.