Ξάνθη: Νέα σύλληψη Τούρκου για κατοχή οπλισμού – Κατείχε 25 πιστόλια

Ένας 27χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Ξάνθη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Σε μία ακόμη σύλληψη Τούρκου υπηκόου προχώρησαν οι Αρχές στην Ξάνθη, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα, για υπόθεση που δεν σχετίζεται με το Σουφλί.

Συγκεκριμένα, άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνέλαβαν χθες, Παρασκευή (03/10) έναν 27χρονο, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 25 πιστόλια Glock με ισάριθμους γεμιστήρες.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου, στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε “χαρτογραφηθεί” ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα τον περασμένο Ιανουάριο, όπου είχε κάνει αίτημα για παροχή ασύλου.

Για τον τερματισμό της δράσης του, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, με αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων, 950 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευής κινητού τηλεφώνου, 3 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων ενώ τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους παραλήπτες των όπλων που διακινούσε ο δράστης, με τις Αρχές να εκτιμούν βεβαίως ότι και αυτά θα κατέληγαν σε μέλη της τουρκικής Μαφίας που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας ως δήθεν διωκόμενοι από το καθεστώς Ερντογάν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.