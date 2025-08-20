Συνελήφθη στο “Ελ. Βενιζέλος” καταζητούμενος Τούρκος για ανθρωποκτονία στη χώρα του

Ο 25χρονος συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη και εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σε βάρος του.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τρίτη (19/08) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ένας 25χρονος Τούρκος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, ο 25χρονος συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.