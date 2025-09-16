Συνελήφθησαν αρχαιοκάπηλοι που άνοιξαν ολόκληρο τούνελ κοντά σε αρχαιολογικό χώρο

Οι συλληφθέντες κατελήφθησαν σε χωράφι μη ιδιοκτησίας τους, να έχουν προβεί σε εργασίες εκσκαφής με τη δημιουργία κάθετου τούνελ (υπό την μορφή σπηλαίου), βάθους περίπου 12 μέτρων.

Συνελήφθησαν, σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, δύο ημεδαποί 74 και 69 ετών αντίστοιχα, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και διενέργεια εκτεταμένων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν σε αγροτεμάχιο μη ιδιοκτησίας τους, να έχουν προβεί σε εργασίες εκσκαφής με τη δημιουργία κάθετου τούνελ.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η διάνοιξη κάθετου τούνελ, υπό τη μορφή σπηλαίου, βάθους περίπου 12 μέτρων, με τη διαμόρφωση οριζόντιων επιπέδων, το οποίο υποστηριζόταν με μεταλλικά υποστυλώματα.

Διαπιστώθηκε, επίσης, η ύπαρξη διαμορφωμένου συστήματος εξαερισμού, συστήματος άρδευσης για την άντληση όμβριων και υπόγειων υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του υπεδάφους, ηλεκτρικού αναβατορίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών, πλήρους ηλεκτροδότηση του χώρου με χρήση λαμπτήρων σε όλο το βάθος του τούνελ καθώς και σκαπτικών εργαλείων (μηχανικά – ηλεκτρικά και χειρός).

ΓΕ.Π.Α.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ Δ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ/ Α.Τ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Σε Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο σημείο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στο χώρο της εκσκαφής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 μεταλλικά υποστυλώματα και ηλεκτρικά τρυπάνια (κομπρεσέρ), διάφορα γεωργικά εργαλεία (φτυάρι, τσάπα, σκεπάρνι κλπ.), ένα μέρος από σύστημα εξαερισμού και ηλεκτρικό αναβατόριο, 9 εξαρτήματα (μύτες τρυπανιού) και καρότσι μεταφοράς, ένα μέρος πλαστικού σωλήνα από το σύστημα άντλησης υδάτων, μεταλλικοί κόφτες, μπαλαντέζες και πολύμπριζα, ζεύγος γαντιών, φανός κεφαλής και φανός χειρός.

Επίσης, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο το όχημα, ως μέσο μεταφοράς εργαλείων και αδρανών υλικών, προερχομένων από την εκσκαφή. Επιπλέον, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, τα χρηματικά ποσά των 18.380 ευρώ, των 5.774 δολαρίων και των 6.500 LEU Ρουμανίας, ένας ανιχνευτής μετάλλων και μία μεταλλική ράβδος – ανιχνευτής μετάλλων.

Για την υπόθεση, ενημερώθηκε η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, καθώς η τοποθεσία των εργασιών εκσκαφής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αρχαιολογικό χώρο της περιοχής.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών, με την έρευνα να συνεχίζεται για να διαπιστωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Ο 74χρονος ισχυρίστηκε πως έκαναν γεώτρηση για νερό κάτι που βεβαίως δεν ευσταθεί, ενώ ο συνεργός του ανέφερε στους αστυνομικούς πως είχε ακούσει από συγγενείς του ότι υπήρχαν θαμμένες λίρες στην περιοχή και έψαχναν γι΄αυτές.