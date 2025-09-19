Συνελήφθησαν οι δράστες ληστείας σε βάρος διανομέα στην Παιανία

Οι κατηγορούμενοι είχαν ληστέψει διανομέα καταστήματος ο οποίος κινούνταν με δίκυκλο στην περιοχή της Παιανίας και μαζί με συνεργούς τους που έχουν ταυτοποιηθεί, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, συνελήφθησαν στην περιοχή της Παιανίας, ένας 19χρονος και ένας 15χρονος, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπρόσθετα συνελήφθη και ο 54χρονος πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες στις (27/5), προσέγγισαν διανομέα καταστήματος ο οποίος κινούνταν με δίκυκλο στην περιοχή της Παιανίας και μαζί με συνεργούς τους που έχουν ταυτοποιηθεί, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας, μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή της Παιανίας, ενώ από έρευνα τις οικίες τους κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.