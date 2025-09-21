Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα – Σώοι οι 30χρονοι οδηγοί

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας αργά το χθες το βράδυ. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στην παραλιακή λεωφόρο στην περιοχή της Βούλας, όταν δύο αυτοκίνητα που οδηγούσαν δύο 30χρονοι, συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Στο όχημα δεν επέβαινε κάποιος άλλος και ευτυχώς οι δύο άνδρες δεν τραυματίστηκαν και βγήκαν σώοι και αβλαβείς από το οχήματά τους.

Το σημείο θεωρείται καρμανιόλα, καθώς έχουν σημειωθεί και άλλες φορές τροχαία, λόγω περιορισμένης ορατότητας εξαιτίας των δέντρων που υπάρχουν στην περιοχή.