Σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Αμερικής – Μηχανή παρέσυρε πεζή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθη ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Τρίτης (23/09) στην πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το Orange Press Agency, η γυναίκα, που διέσχιζε την Πατησίων -στο ρεύμα προς Ομόνοια, πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ την είδαν να αιμορραγεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Το σημείο απέκλεισαν αστυνομικές δυνάμεις.

Ο οδηγός της μηχανής συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.