Στα δικαστήρια Κεφαλογιάννη – Μάτσας

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας για τις αγωγές αναφορικά με το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών τους.

Σε τεταμένο κλίμα συζητήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι αγωγές αναφορικά με το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του μουσικοσυνθέτη Μίνου Μάτσα.

Και οι δύο “πρωταγωνιστές” βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα από νωρίς το πρωί, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε ενδεχόμενο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η συζήτηση με την εξέταση δύο μαρτύρων. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Για την πλευρά της Ολγας Κεφαλογιάννη, κατέθεσε η αδελφή της Χριστίνα, η οποία υποστήριξε πως μετά τη γέννηση των παιδιών ξεκίνησε η “απομάκρυνση του κυρίου Μάτσα”. Η μάρτυρας μάλιστα, επιβεβαίωσε την υπουργό η οποία λίγο νωρίτερα απευθυνόμενη στον πρόεδρο της έδρας αρνήθηκε οποιοδήποτε συμβιβασμό εξηγώντας ότι “η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης” με τον Μ. Μάτσα να απαντά πως “αυτά είναι στη φαντασία της“.

Παράλληλα, η μάρτυρας κατέθεσε ότι “ο κ. Μάτσας έδειχνε στην αρχή πως ήθελε να έχει χρόνο μόνο με την αδελφή μου και τα παιδιά τους. Όλους μας εξέπληξε η καταγγελία του ότι η αδελφή μου τον καταπίεζε”, ενώ υποστήριξε πως τα παιδιά “έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν στον πατέρα τους”, τονίζοντας πως κάθε συνεννόηση των εν διαστάσει συζύγων για τα παιδιά γίνεται μέσω δικηγόρων ή μηνυμάτων.

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δύο γονέων;

Μάρτυρας: Φαίνεται ότι τα άτομα που είναι στο σπίτι του κυρίου Μάτσα δεν είναι κατάλληλα για τη σωστή ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά μας έχουν πει ότι η κυρία που τα προσέχει τους φωνάζει πολύ. Υπάρχουν πολλές επιθετικές συμπεριφορές προς την αδελφή μου από τον κύριο Μάτσα. Έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην αδελφή μου.

Πρόεδρος: Πως ήρθαμε στον κλονισμό του γάμου;

Μάρτυρας: Ο κύριος Μάτσας στην αρχή έδειχνε σαν να είναι όλος του ο κόσμος η αδελφή μου. Μετά τα παιδιά, τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να υπάρχει μια απομάκρυνση του κυρίου Μάτσα.

Πρόεδρος: Ο κύριος Μάτσας ισχυρίζεται ότι προϋπήρχε η ένταση και υπήρχε συμπεριφορά της κυρίας Κεφαλογιαννη ότι τον καταπίεζε και τον δυνάστευε …

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και η αδελφή του Μίνωα Μάτσα η οποία αρνήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξωσυζυγική σχέση, αναφέροντας ότι η Ολγα Κεφαλογιάννη ήταν ιδιαίτερα απαιτητική στο γάμο τους, αφού “αν δεν της έκανε όλα τα χατίρια θα γίνονταν καβγάς“. Τόνισε πως ο αδελφός της διαθέτει περισσότερο χρόνο από την υπουργό για τα παιδιά τους και πως τα περί εξωσυζυγικής σχέσης δεν ευσταθούν.

“Δεν γνωρίζω ο αδελφός μου να έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή που λένε είναι μια κοπέλα που δουλεύει για τον αδελφό μου πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση. Όταν έγινε πρωτοσέλιδο προσπάθησα να τη στηρίξω σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν ο αδελφός μου είχε σχέση με αυτή την κοπέλα, θα το είχαμε δει ένα χρόνο τώρα”, είπε χαρακτηριστικά.