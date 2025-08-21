Στη ΜΕΘ ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ μετά από τροχαίο στη Μύκονο

Με σοβαρά τράυματα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Νίκαιας ο CEO της Velocity Τομ Γκρίνγουντ έπειτα σε τροχαίο με “γουρούνα” στη Μύκονο.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, CEO της Velocity και ιδρυτής της fintech εταιρείας Volt, Τομ Γκρίνγουντ, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με “γουρούνα” που σημειώθηκε στη Μύκονο, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/08).

Ο γνωστός επιχειρηματίας υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω και χρειάστηκε διασωλήνωση με αερομεταφορά στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Μύκονο

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), καθώς ο Γκρίνγουντ οδηγούσε μια «γουρούνα» στη Μύκονο, όπου βρισκόταν για διακοπές. Αρχικά, ο επιχειρηματίας διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, όπου υπέστη και έμφραγμα.

Ακολούθησε προσπάθεια αεροδιακομιδής μέσω ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να παραλάβει τον ασθενή, κρίνοντας ότι η κατάσταση του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και οι πιθανότητες επιβίωσης μειωμένες.

Τελικά, οργανώθηκε αερομεταφορά με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γιατροί αναγκάστηκαν να παρέμβουν επανειλημμένα για την αναζωογόνησή του.

Η μεταφορά και η επείγουσα χειρουργική επέμβαση που ακολούθησε κράτησαν έως τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι γιατροί φέρονται να χαρακτηρίζουν σταθερή αλλά σοβαρή την κατάστασή του.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρόσωπα στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής.

Το 2019 ίδρυσε τη Volt στο Λονδίνο, μια fintech εταιρεία που εξελίχθηκε σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη, προσφέροντας λύσεις σε πραγματικό χρόνο για πληρωμές και τραπεζικές συναλλαγές.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, κατάφερε να τοποθετήσει τη Volt στην αιχμή των εξελίξεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.