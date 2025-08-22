Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας: Προκλητικά τα δεκάδες τηλέφωνα για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο”

Την οργή τους απέναντι στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη εκφράζουν οι υγειονομικοί του Κρατικού Νίκαιας και τονίζουν πως δεν αντιμετώπισαν έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή

Την «προκλητική» στάση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τη διακομιδή και τη νοσηλεία στη ΜΕΘ του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, CEO της Velocity και ιδρυτή της fintech εταιρείας Volt, Τομ Γκρίνγουντ, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με “γουρούνα” που σημειώθηκε στη Μύκονο, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/08), στηλιτεύει το σωματείο των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για «φοβερή επιτυχία του ΕΣΥ» γνωστοποιώντας το περιστατικό με «δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία», λέγοντας μάλιστα πως αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του κόσμου, να αναλάβει δηλαδή τη διακομιδή του τραυματία, το έκανε το ΕΣΥ, και πως τώρα ο μεγιστάνας νοσηλεύεται στο δημόσιο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, το σχετικό βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο από τα γνωστά κανάλια της Ομάδας Αλήθειας.

Με ανακοίνωσή τους, αφού ευχήθηκαν καλή ανάρρωση στον ασθενή, οι υγειονομικοί εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τις δηλώσεις του υπουργού, τονίζοντας πως στο χειρουργείο και στη ΜΕΘ δεν βρέθηκε ένας «δισεκατομμυριούχος πολυτραυματίας», αλλά ένας «βαριά πάσχων ασθενής, όπως δεκάδες άλλοι που φτάνουν καθημερινά στις εφημερίες». Όπως εξηγούν, αντιμετωπίστηκε με την ίδια αυτοθυσία που επιδεικνύουν διαρκώς για κάθε άνθρωπο, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκαλεί η χρόνια αδυναμία στελέχωσης και χρηματοδότησης.

Το σωματείο υπενθυμίζει στη συνέχεια πως στην ίδια εφημερία πραγματοποιήθηκαν και άλλες αεροδιακομιδές και διακομιδές, με ασθενείς που μπήκαν άμεσα χειρουργείο χωρίς να είναι πλούσιοι ή διάσημοι, αλλά χωρίς να αξίζουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, την προβολή του υπουργού. Θυμίζουν μάλιστα πως σε κάθε εφημερία γίνονται μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν, «γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει».

Παράλληλα, επισημαίνουν την άρνηση του ιδιωτικού τομέα να αναλάβει το περιστατικό, με τους εργαζόμενους να σημειώνουν ότι αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τον «παρασιτικό ρόλο του», να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όταν υπάρχει κέρδος, αλλά κάνει πίσω όταν απαιτείται ρίσκο για να σωθεί μια ζωή. Όπως τονίζουν, αυτόν τον ιδιωτικό τομέα ο υπουργός επιλέγει να χρηματοδοτεί προκλητικά.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά στα «δεκάδες τηλέφωνα» που δέχθηκαν οι γιατροί της εφημερίας «για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο», κάτι που, όπως λένε, όχι μόνο είναι προκλητικό αλλά και εμποδίζει την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων τους. Το σωματείο καταλήγει ότι οι εργαζόμενοι ξέρουν να δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον σε όλους τους ασθενείς, χωρίς την ανάγκη πολιτικών παρεμβάσεων ή «τηλεφωνικής βοήθειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου του νοσοκομείου Νίκαιας

«Το σωματείο του νοσοκομείου της Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, σχετικά με την διακομιδή του “δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία” όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, που από το ΚΥ Μυκόνου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας που εφημέρευε, μπήκε στο χειρουργείο και κατόπιν στη ΜΕΘ.

Κατ’ αρχήν ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον ίδιο και στους οικείους του, όπως και σε όλους τους ασθενείς που έγιναν εισαγωγή στη χθεσινή εφημερία.

Ωστόσο νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:

Το ότι το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει. Με τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρεία, την πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.

Προς ενημέρωση της κυβέρνησης, στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο. Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία.

Προς ενημέρωση επίσης της κυβέρνησης, δυστυχώς σε κάθε εφημερία γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση.

Η άρνηση της διακομιδής του ασθενή από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε: Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία, και αφήνει το δημόσιο να “βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά”. Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή. Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!

Τελειώνοντας, να σας ενημερώσουμε πως τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο” πέρα από το ότι είναι προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη “βοήθεια του τηλεφώνου”».