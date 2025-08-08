Τα δικαιώματά σου αν δεν ταξιδέψεις λόγω απαγορευτικού

Τι προβλέπουν οι νόμοι για όσους έχουν μείνει για ώρες στα λιμάνια, εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου που ισχύει από το πρωί.

Όσοι είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα το πρωί με πλοίο από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, προς τον προορισμό της επιλογής τους για τις φετινές τους διακοπές, έμειναν για ώρες στα λιμάνια, δίχως να γνωρίζουν πότε θα αρχίσει η επιβίβαση.

Η αρχική ενημέρωση ήταν για τη 1 το μεσημέρι, που δεν ίσχυσε σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, για τους οποίους είχαμε ενημερωθεί όλοι από την Πέμπτη, είχαν ως συνέπεια το απαγορευτικό απόπλου, για το οποίο ωστόσο, δεν ενημερώθηκαν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι -οι ταξιδιώτες.

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ανθρώπων που δεν έλαβαν την Πέμπτη το ενημερωτικό email της πλοιοκτήτριας εταιρείας για το απαγορευτικό. Τουναντίον έλαβαν ειδοποίηση να είναι νωρίτερα στο λιμάνι.

Όταν έφτασαν σε αυτό, έμαθαν πως υπάρχει απαγορευτικό και θα φύγουν ώρες αργότερα ή όχι -ανάλογα με την ένταση των ανέμων. Σημειωτέον, σύμφωνα με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, 7-8 μποφόρ θα υπάρχουν έως την Τετάρτη, ωστόσο εκτιμούν πως δεν θα υπάρχει άλλο απαγορευτικό -με τα υπάρχοντα δεδομένα.

Να σημειώσουμε εδώ πως το απαγορευτικό απόπλου είναι το διοικητικό μέτρο που εφαρμόζεται, για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ζωής των επιβατών, του πληρώματος και της προστασίας του περιβάλλοντος. Λήγει μετά τη βελτίωση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων προβλέπουν ποινικές κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και φυλάκιση έως ενός έτους ή χρηματική ποινή. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, για παραβιάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εμπορικής ναυτιλίας και δημόσιου ναυτικού δικαίου.

Η επιβολή κυρώσεων συνδέεται και με την υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών και τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Ποιος πρέπει να ενημερώνει για το απαγορευτικό

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η πλοιοκτήτρια εταιρεία και το λιμεναρχείο έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν έγκαιρα τους επιβάτες για το απαγορευτικό απόπλου και τις εξελίξεις.

Οι οδηγίες των αρμόδιων φορέων να αναφέρουν ότι οι επιβάτες οφείλουν να επικοινωνούν -οι ίδιοι- με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία. Διευκρινίζεται βέβαια, πως «η ευθύνη ενημέρωσης ωστόσο, παραμένει στην εταιρεία και τις αρχές».

Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης, οι επιβάτες διατηρούν τα δικαιώματα που προβλέπονται για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και ταλαιπωρία, όπως την επιστροφή του εισιτηρίου ή την επαναδρομολόγηση.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να προσφύγουν στα αρμόδια όργανα, δηλαδή στο λιμεναρχείο ή το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τους τα δικαιώματα.

Παρεμπιπτόντως, οι νόμοι επιτάσσουν την αποστολή SMS ή email με τη νέα εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, το αργότερο 30 λεπτά μετά την αρχική ώρα αναχώρησης.

Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για την ταλαιπωρία

Εάν η άφιξη στον προορισμό σας καθυστερήσει, σύμφωνα με τους νόμους δικαιούστε αποζημίωσης, για ποσό που εξαρτάται από τη διάρκεια της καθυστέρησης. Το ελάχιστο ποσό είναι το 25% της τιμής του εισιτηρίου και αντιστοιχεί σε

Καθυστέρηση 1 ώρας σε ταξίδι έως 4 ώρες.

Καθυστέρηση 2 ωρών σε ταξίδι από 4 έως 8 ώρες.

Καθυστέρηση 3 ωρών σε ταξίδι από 8 έως 24 ώρες.

Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης η αποζημίωση είναι στο 50% του εισιτηρίου.

Εάν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 24 ώρες, χωρίς να υπάρξει φροντίδα από τον μεταφορέα, δικαιούστε επιστροφή όλου του ναύλου, με αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου.

Αν η καθυστέρηση ή η ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες όπως απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρού, ο μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για παροχή φροντίδας ή αποζημίωσης, ωστόσο οφείλει να ενημερώνει τους επιβάτες που έχουν πάντα, το δικαίωμα να διεκδικούν εγγράφως αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ

Σε καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα, το άρθρο 17 στον Κανονισμό (ΕΕ) 1177/2010 προβλέπει τη δωρεάν φροντίδα των επιβατών, με παροχή γευμάτων και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια της αναμονής, σε καθυστέρηση αναχώρησης άνω των 90 λεπτών.

Σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου, η ακτοπλοϊκή εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει τους επιβάτες με δικά της μέσα, από και προς το λιμάνι και να προσφέρει διαμονή έως 3 διανυκτερεύσεων, ανά επιβάτη, με μέγιστο κόστος 80 ευρώ ανά νύχτα.