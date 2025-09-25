Ταξί: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – “Σήμερα δεν κάνουμε συνδικαλισμό”

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποίησαν οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) πραγματοποίησε σήμερα, στις 12:00 το πρωί, συγκέντρωση αλληλεγγύης με τα ταξί στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα).

Η συγκέντρωση αποτελεί ένδειξη συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, που έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας, στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας και ζητά να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Για μια ακόμη ημέρα πολίτες και φορείς συγκεντρώθηκαν μπροστά στη Βουλή για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κ. Ρούτσι.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη στον αγώνα. Δεν γίνεται να ζούμε άλλο σε αυτό το κράτος που κάθε μέρα δολοφονεί και μας κοροϊδεύει. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο: να μάθουμε τι έγινε στα παιδιά μας. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε εδώ. Μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, υποδεχόμενος τα ταξί στο Σύνταγμα. Σε ιδιωτικό διάλογο που είχε με κάποιους οδηγούς ο κ. Ρούτσι είπε «το νιώθω (ότι δεν είμαι μόνος) και δεν φοβάμαι».

«Σήμερα αφήνουμε πίσω τα δικά μας προβλήματα, δεν κάνουμε συνδικαλισμό για το ταξί. Σήμερα μεταφέρουμε το αίτημα της κοινωνίας, των επιβατών που μεταφέρουμε, που είναι η αγανάκτησή μας και η αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά το αυτονόητο. Το αναφαίρετο δικαίωμά του να δει τι υπάρχει στο μνήμα που έθαψαν το παιδί του» δήλωσε ο Πέτρος Διπλάρης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι καλεί σε μεγάλη κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή, στις 20:30, στο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.:

«ΑΥΡΙΟ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ στις 12:00 το πρωί συγκέντρωση αλληλεγγύης με τα Ταξί μας στα γραφεία του ΣΑΤΑ Μάρνη 17, Αθήνα.

Οι ταξιτζήδες της Αττικής κατεβαίνουμε στους δρόμους.

Όχι για άλλο ένα δύσκολο μεροκάματο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κάνουμε αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.

Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη.

Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας.

Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται.

Συνάδελφοι, όλοι εκεί!

Καλούμε και κάθε πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας».