Ταξιτζής παρέσυρε αστυνομικό και τον εγκατέλειψε στην Θεσσαλονίκη

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψε έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη, όταν οδηγός ταξί παρέσυρε δικυκλιστή και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes, το όχημα χτύπησε την μπροστινή ρόδα της μηχανής, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός που επέβαινε να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει.