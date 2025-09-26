Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

Ικανοποιήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Το “πράσινο φως” στην εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας να διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθούν δείγματα της σορού του 22χρονου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκταφή αφορά στην ταυτοποίηση γενετικού υλικού (dna) της σoρού του γιου του.

Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι

Στο άκουσμα της απόφασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ο απεργός πείνας σχολίασε πως δεν είναι αυτό που επιθυμεί.

Σύμφωνα με δήλωσή του στο OPEN, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε πως δεν επιθυμεί να γίνει εκταφή μόνο η ταυτοποίηση της σορού και επιθυμεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να γίνει γνωστός ο μηχανισμός θανάτου του γιου του.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ήταν η 12η ημέρα που ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένι Ρούτσι, πραγματοποιούσε απεργία πείνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έχοντας στο πλευρό του τους απλούς πολίτες που εκφράζουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ενώ για την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Νωρίτερα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι τα αιτήματα για εκταφή “μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους”.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους”.

Υπενθυμίζεται ότι νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε χθες στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού.

Επίσης, χθες, ο Παύλος Ασλανίδης επανέφερε ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, το αίτημά του για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του. Είναι το τρίτο αίτημα που καταθέτει ο κ. Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Τα δύο προηγούμενα αφορούσαν στον έλεγχο για χημικές ουσίες και απορρίφθηκαν και από τον ανακριτή και από το δικαστικό συμβούλιο. Αυτή τη φορά η εκταφή ζητείται και για την ταυτοποίηση της σορού και για τον εντοπισμό χημικών υλικών.

Παράλληλα, νέο υπόμνημα κατέθεσαν 76 συγγενείς θυμάτων στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά πράξεων, μεταξύ αυτών και η εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.