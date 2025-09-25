Τέμπη: Αίτημα εκταφής για την Μάρθη κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Αίτημα εκταφής κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη. Τι αναφέρει σε νέο υπόμνημά της.

Νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού.

Η κ. Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι το αίτημα εκταφής της αδικοχαμένης κόρης της θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 ΕΣΔΑ) και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ)».

Όπως μάλιστα αποκαλύπτει, από τον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει επίσης στο υπόμνημά της προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας ότι συντρέχουν λόγοι επιστροφής της δικογραφίας για συμπληρωματική ανάκριση, καθώς «προκύπτει από πληθώρα στοιχείων, τα οποία αναδεικνύονται στο παρόν και έχουν ήδη αναδειχθεί και σε πλείστα όσα αιτήματα, υπομνήματα κλπ τα οποία έχω υποβάλει τόσο εγώ όσο και οι λοιποί συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών τα οποία έχουν εγχειρισθεί στη δικογραφία και τα οποία είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα, είτε εξετάστηκαν μεν αλλά επιδερμικά».

Νωρίτερα σήμερα, ο Παύλος Ασλανίδης επανέφερε ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, το αίτημά του για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του.

Είναι το τρίτο αίτημα που καταθέτει ο κ. Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Τα δύο προηγούμενα αφορούσαν στον έλεγχο για χημικές ουσίες και απορρίφθηκαν και από τον ανακριτή και από το δικαστικό συμβούλιο. Αυτή τη φορά η εκταφή ζητείται και για την ταυτοποίηση της σορού και για τον εντοπισμό χημικών υλικών.

Παράλληλα, νέο υπόμνημα κατέθεσαν 76 συγγενείς θυμάτων στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά πράξεων. Ανάμεσα στα άλλα αιτήματα, είναι η εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Πρόκειται για το ίδιο υπόμνημα που κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Εισαγγελία Λάρισας και την περασμένη Δευτέρα στον Άρειο Πάγο. Σε αυτό προσέθεσαν αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών των στελεχών της Hellenic Train για τα κακουργήματα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και της ανθρωποκτονίας από πρόθεσης.