Τέμπη: Καταγγελία εργαζομένων στον ΔΟΜ για παρακώλυση απεργίας

Εργαζόμενοι στον ΔΟΜ καταγγέλλουν πως ο Οργανισμός καταστρατηγεί το δικαίωμά τους στην απεργία κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για “ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις του ΔΟΜ με τις Κυβερνήσεις”

Αντιδράσεις στις τάξεις των εργαζομένων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Αθήνα έχει προκαλέσει η απάντηση του Οργανισμού στην πρόθεση πολλών εργαζομένων να απεργήσουν, στο πλαίσιο της μεγάλης απεργίας και του συλλαλητηρίου που διοργανώνεται για την επέτειο δύο χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Με email προς τους εργαζομένους για το οποίο έλαβε γνώση το NEWS 24/7, ο ΔΟΜ απαντά στην πρόθεση των εργαζομένων να συμμετάσχουν στην απεργία επικαλούμενος τους Κανόνες Συμπεριφοράς (Standards of Conduct – IN/15 Rev. 1) που έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι, σε μια προσπάθεια στέρησης του δικαιώματός τους στην ελεύθερη έκφραση και στην απεργία.

Επικαλούμενος, μεταξύ άλλων “θέματα που έχουν αμφιλεγόμενο επίσημο χαρακτήρα” και “ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις του ΔΟΜ με τις Κυβερνήσεις” σημειώνει πως “τα μέλη του προσωπικού του ΔΟΜ δεν πρέπει να επικρίνουν ή να προσπαθούν να δυσφημίσουν μια Κυβέρνηση” ενώ παράλληλα κάνει λόγο και για κίνδυνο για την ασφάλειά τους.

Στη συνέχεια, το email καταλήγει πως “εάν εκτιμάτε ότι η συμμετοχή στη διαμαρτυρία ή την απεργία ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του IN/15 Rev. 1, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα αιτήματος για εξωτερική δραστηριότητα” ενώ παράλληλα απαιτείται και η έγκριση του προϊσταμένου του κάθε εργαζομένου.

Πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην απεργία και την ελεύθερη έκφραση, σε μια ελεύθερη και όχι εμπόλεμη χώρα, προβάλλοντας ως “κόλλημα” τη συνεργασία του ΔΟΜ με την κυβέρνηση.

Το email που έλαβαν οι εργαζόμενοι, έχει ως εξής:

Dear colleagues,

It was announced that on Friday February 28th, 2025, there will be a general strike and protest to mark the two-year anniversary of the train crash in Tempi.

Several colleagues reached out to ask whether they can participate in the strike and protest.

It is important that we remember that we have all signed the Standards of Conduct (IN/15, Rev. 1) and have committed to the values expressed. A copy is attached for your easy reference.

Specifically, with respect to the value of impartiality, the Standards of Conduct IN/15 Rev. 1 state: “IOM staff members’ personal views and convictions remain inviolable, but staff members, unlike private individuals, do not have the freedom to publicly take sides or express their convictions on matters of a controversial official nature since such behaviour might give the impression of partiality” (para. 5.12).

On a similar note, and with respect to Relations with Governments, IN/15 Rev.1 says: “By virtue of being civil servants, staff members should avoid any action which would conflict with or undermine the policies of the Organization by impairing its relations with Governments. Nor should staff members interfere in the policies or affairs of Governments. IOM staff members shall not individually or collectively criticize or attempt to discredit a Government” (para. 5.31).

Demonstrations and protests, depending on their objectives, may create for IOM and staff risks for any or all the above.

If you assess that participation in the protest or strike would be in line with the principles in IN/15 Rev. 1, then you are kindly requested to complete the request for outside activity form, attached above.

Additionally, you need the endorsement of your supervisor. Once the form is complete, please send it to the Ethics and Conduct Office ([email protected]) for their review.

Please be sure to copy your supervisor, your HR focal point and myself.

Once you have received their no-objection to the outside activity, please apply for annual leave.

I remain at your disposal for any further information and/or clarification.