Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου 2026 η έναρξη της δίκης για το δυστύχημα

Στις 23 Μαρτίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών με την ημερομηνία να ορίζεται από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Η δίκη αφορά 36 μη πολιτικά πρόσωπα και θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου θα αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) καθώς και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα οποία καλούνται να λογοδοτήσουν για τον ρόλο τους στην αλυσίδα παραλείψεων και ευθυνών που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Παράλληλα, αναμένεται η σύνταξη του κατηγορητηρίου με το οποίο θα καθοριστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι.

Πρόκειται για μια διαδικασία που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της μακρόχρονης ανακριτικής έρευνας, της εισαγγελικής πρότασης και της σύμφωνης γνώμης της προέδρου Εφετών, και το οποίο ουσιαστικά «χτίζει» το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η δίκη.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που έχει ήδη ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει μια τόσο μεγάλη δίκη, με δεκάδες κατηγορούμενους και δικηγόρους.