Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 81χρονος στην Κρήτη, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ ενώ διέσχιζε τον δρόμο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (11/8) στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν σήμερα πρωινές ώρες όταν ο οδηγός ενός ΙΧ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε έναν 81χρονο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο σε περιοχή των Μοιρών.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο ηλικιωμένο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.