Θάνατος 28ης εγκύου: Το Σάββατο η εκταφή της σορού της, με εντολή εισαγγελέα

Εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη, ζήτησε η οικογένειά της, που ζητά απαντήσεις για τον θάνατό της.

Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί, με εντολή εισαγγελέα, η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Σημειώνεται ότι, με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί και ο ιατρικός φάκελος της εγκύου και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

“Εγκληματικές παραλείψεις από γιατρούς και νοσηλευτές” καταγγέλλει η οικογένεια

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες. Η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας την εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την κυρία Μάρκου, υπήρξαν “εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου”. Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός. Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό “άπειρους και ανάλγητους”, ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου, λέγοντας πως δεν ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για τη χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε δια τηλεφώνου στη νοσηλεύτρια γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης τη 28χρονης. Τέλος, ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό, χαρακτηρίζοντας το πιστοποιητικό θανάτου ελλιπές.