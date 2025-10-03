Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία

H Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τον θάνατο της 28χρονης εγκύου. Για “εγκληματικές παραλείψεις” κάνει λόγο η πλευρά της οικογένειας.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η Εισαγγελία Άρτας, με αφορμή τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες. Η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Η δικηγόρος της οικογένειας κ. Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας την εκταφή της σορού προκειμένουν να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικου και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου». Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός. Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης ου νοσοκομείου, λέγοντας πως δεν ζήτησαν την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για την χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε δια τηλεφώνου στην νοσηλεύτρια γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης τη 28χρονης. Τέλος ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό, χαρακτηρίζοντας το πιστοποπιητικό θανάτου ελλειπές.