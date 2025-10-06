Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή της 28χρονης

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο της Άρτας.

Χωρίς ανατροπές αλλά και με αρκετές απαντήσεις να παραπέμπονται στο μέλλον ολοκληρώθηκε η νεκροψία- νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο, η οποία έχασε τη ζωή της στο Νοσοκομείο της Άρτας, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε αναφυλακτικό σοκ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το epiruspost.gr, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να δείχνουν διαφορετική αιτία θανάτου από το αναφυλακτικό σοκ που υπέστη, μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Η διαδικασία αφορούσε επίσης στη λήψη βιολογικού και ιστολογικού υλικού, το οποίο θα αποσταλεί για τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση που αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή μητέρα.

Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων βρέθηκαν ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Δημήτρης Καλιντέρης, καθώς και ο επίκουρος καθηγητής Ιατροδικαστικής Φώτης Χατζηνικολάου, εκπροσωπώντας το ιατρικό προσωπικό.

Η σορός μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα, έπειτα από εκταφή που πραγματοποιήθηκε παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε πως από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο θάνατος της 28χρονης προκλήθηκε από διαφορετική αιτία σε σχέση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Σημειώνεται πως η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζητά απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, κάνοντας λόγο για λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της.

Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.