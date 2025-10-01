Άρτα: Από αλλεργικό σοκ ο θάνατος της 28χρονης εγκύου – Διατάχθηκε ΕΔΕ, η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Αλλεργικό σοκ εμφάνισε έπειτα από την χορήγηση ενδοφλέβιας αγωγής, η 28χρονη έγκυος που κατέληξε στο νοσοκομείο της Άρτας.

Στην Εντατική του νοσοκομείου της Άρτας, κατέληξε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/10), μια 28χρονη έγκυος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να την κρατήσουν στην ζωή..

Η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κύηση μόλις λίγων εβδομάδων, πήγε το απόγευμα της Δευτέρας στο νοσοκομείο, με πόνους και μικρή αιμορραγία. Εισήχθη στην Γυναικολογική Κλινική όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή.

Όμως, η 28χρονη εμφάνισε αλλεργικό σοκ και μεταφέρθηκε αμέσως στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στην ζωή χωρίς αποτέλεσμα.

Η νεαρή γυναίκα ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 2,5 ετών και η κηδεία της έγινε το απόγευμα στο Πολύδροσο Άρτας.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου της Άρτας διέταξε ΕΔΕ για τη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου της γυναίκας.

Παράλληλα, εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, στην οποία αναφέρει:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν ‘Αρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».