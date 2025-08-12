Θεσσαλονίκη: 68χρονος φωτογράφιζε κρυφά 29χρονη με μαγιό

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 68χρονος, ο οποίος σε παραλία της Θεσσαλονίκης, φωτογράφιζε μια 29χρονη που βρισκόταν στην παραλία.

Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης, διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.