Θεσσαλονίκη: 68χρονος φωτογράφιζε κρυφά 29χρονη με μαγιό
Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 68χρονος, ο οποίος σε παραλία της Θεσσαλονίκης, φωτογράφιζε μια 29χρονη που βρισκόταν στην παραλία.
- 12 Αυγούστου 2025 10:05
Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης, διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.