Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 45χρονη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (28/9) στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών, με συνέπεια να την τραυματίσει σοβαρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου διασωληνώθηκε καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο οδηγός του ΙΧ δίνει κατάθεση στις αρχές για το συμβάν.