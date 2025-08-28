Θεσσαλονίκη: Ανεξέλεγκτη πορεία ΙΧ – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα προκάλεσε 31χρονος οδηγός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε οδηγός ΙΧ, ηλικίας 31 ετών, στην Θεσσαλονίκη, όταν κινούμενος επί της οδού Μαρία Κάλλας και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες, έχασε το έλεγχο του αυτοκίνητου του, με αποτέλεσμα αυτό να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία.

Το περιστατικό συνέβη μετά τις 10 το πρωί, κοντά στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 31 ετών οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

Βίντεο από τις ζημιές