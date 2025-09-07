Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Φωτιά ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι του δήμου Θέρμης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η επιχείρηση κατάσβεσης «βαίνει καλώς» και δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.