Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 35χρονου οδηγού που παραβίαζε κόκκινα φανάρια

Συνελήφθη 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Θεσσαλονίκη που παραβίαζε ερυθρούς σηματοδότες για να αποφύγει τον έλεγχο.

Στη σύλληψη 35χρονου ημεδαπού, που οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περιοχή του Ευόσμου της Θεσσαλονίκη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα με τη μηχανή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε τους ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου και να πέσει στο έδαφος χωρίς όμως να τραυματισθεί.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.