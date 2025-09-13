Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα μαστροπείας παγίδευσε 16χρονη – Συνελήφθη 30χρονος

Κύκλωμα μαστροπείας που εκμεταλλευόταν ανήλικη φέρεται να εντόπισαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 30χρονος.

Στη σύλληψη 30χρονου, ο οποίος προέβη σε ασελγείς πράξεις σε ανήλικη, έπειτα από συνεννόηση μαζί της μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών-συνοδών, προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (12/9) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Τούμπας.

Όπως προέκυψε από την, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα, η ανήλικη κοπέλα, μετά από παρότρυνση ενήλικης γνωστής της, από το καλοκαίρι του 2024, άνοιξε λογαριασμό σε εφαρμογή του διαδικτύου και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού με υποψήφιους “πελάτες”, κατά κύριο λόγο, σε διαμέρισμα που διατηρούσε η γνωστή της, αποδίδοντάς της μέρος των χρημάτων που έπαιρνε ως αμοιβή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.