Θεσσαλονίκη: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην πρώτη πατριαρχική λειτουργία στη Ροτόντα

Όσα είπε ο Πατριαρχής Βαρθολομαίος το πρωί της Κυριακής στην πρώτη πατριαρχική λειτουργία που τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύγχρονη εποχή «της επιφανείας, του φαίνεσθαι, των επιπόλαιων κρίσεων» οι λύσεις για τα προβλήματα της ψυχής των ανθρώπων βρίσκονται «εις το βάθος της καρδίας, του στοχασμού… εις το βάθος της προσευχής» και της «αναζητήσεως των σεμνών και σωτηριωδών» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος χοροστάτησε το πρωί της Κυριακής στην πρώτη πατριαρχική λειτουργία που τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), στέλνοντας, ταυτόχρονα, ένα μήνυμα στάσης ζωής προς τους Θεσσαλονικείς.

«Ενδύσαστε την σώζουσαν Ορθόδοξον πίστη και διδασκαλία και φιλοτιμήστε να διαπρέπετε εις έργα ορθοπραξίας, εις έργα αγιασμού και σωτηρίας, εις έργα φιλογενείας και πνευματικής προόδου» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Είναι η πρώτη φορά που Οικουμενικός Πατριάρχης εν ενεργεία χωροστατεί εις τον ιστορικόν τούτον ναό» ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος και αφού υπενθύμισε τη μακραίωνη ιστορία του περίτεχνου αρχαίου οικοδομήματος από την εποχή του κτήτορος αυτοκράτορα Γαλέριου και τη λειτουργία του ως ναού για πρώτη φορά υπό του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Α’, καθώς και τη συνέχιση της χρήσης του ως Ναού των Ασωμάτων, ως Παλαιά Μητρόπολη και μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 ως Ναού του Αγίου Γεωργίου, πρόσθεσε:

«Ο δε αρχαίος αυτού άμβων ευρίσκεται σήμερον στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολεως…. Το ότι σήμερον, ως μνημείον παγκοσμίου κληρονομίας της UNESCO, λογίζεται περισσότερον ως μουσιακός χώρος και η λειτουργική αυτού χρήσις είναι δυστυχώς λίαν περιορισμένη, δεν μειώνει την ευλάβεια και την αγάπη μας προς την Ροτόντα, η οποία, εις αιώνας, διατηρεί την ιερότητα της εκκλησιαστικής χρήσεως, ως τόπος αγιάσματος της δόξης Θεού, ως τόπος καθαρισμού χριστιανικού και αγιασμού χιλιάδων ψυχών. Τα εναπομείνοντα αποσπάσματα των περίφημων ψηφιδωτών, με τους παλαιούς Αγίους και Μάρτυρας, τους επί Διοκλειτιανού και Μαξιμιανού, καθώς και η απεικόνισις της Θείας Αναλήψεως εις την κόγχη του Ιερού, δίδουν ανάγλυφα στοιχεία της σχέσεως της ορθοδόξου θεολογίας και της οντολογίας της τεχνολογίας και της τέχνης των αρχών και των μέσων του πέμπτου χριστιανικού αιώνα».

Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας:

«Με συγκίνηση και χαρά, ευρισκόμεθα δια μίαν εισέτι φοράν εις την νύμφην του Θερμαϊκού, την πόλην του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, του Αγίου Ευσταθείου Θεσσαλονίκης και τόσων άλλων μεγάλων αγίων. Η σύγκλησης του Δευτέρου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Περιοδικού Θεολογία, με κεντρικό θέμα “Η Ορθόδοξος Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας”, από της αύριον έως και της πρώτης προσεχούς Οκτωβρίου, μας έδωσε την ωραία ευκαιρία να ευρεθούμε και πάλι μαζί, να συμπνευματιστούμε, να συμπροσευχηθούμε, να συσκεφθούμε και να απολαύσουμε αλλήλους, εν Χάριτι Ιησού Χριστού».

Ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η γενέτειρα του σπουδαίου προκατόχου του στον Πατριαρχικό Θρόνο, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου και πρόσθεσε:

«Κωνσταντινούπολις και Θεσσαλονίκη, από ημερών αρχαίων, ήσαν και είναι συγκοινωνούντα δοχία ευσεβείας, Ορθοδόξου πνευματικότητος, ελληνικής παιδείας, παραδόσεων του γένους και πολυκοιμάντου ιστορίας. Ο Βόσπορος πάντοτε ευλογεί τον Θερμαϊκον, το Φανάριον προσεύχεται υπέρ των τέκνων της αρχαιοτέρας και άνευ διακοπών ζωής, πόλεως των Βαλκανίων».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε το δρόμο που προτείνει η πίστη για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και των ψυχολογικών συνεπειών τους, που απασχολούν τους πιστούς στο σύγχρονο κόσμο.